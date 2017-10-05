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05 октября, в 18:19
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Судостроительная корпорация увеличит заказы на свердловских предприятиях

Число поставщиков продукции будет увеличено

Объединенная судостроительная корпорация в рамках реализации соглашения о сотрудничестве со Свердловской области планирует расширить линейку заказов на предприятиях региона.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области. Директор департамента развития поставщиков и координации корпорации Александр Наволоцкий во время совещания представителей ОСК и свердловских промышленников отметил, что направления взаимодействия будут расширяться и развиваться для дальнейшего сотрудничества.

«Мы активно изучаем предприятия, которые могли бы стать поставщиками продукции судового машиностроения. Часть предприятий в настоящее время уже являются действующими поставщиками», — сказал Наволоцкий.

Число поставщиков будет увеличено для расширения линейки производства уральских заводов.


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