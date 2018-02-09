Сугробы в Москве уберут за пять дней

В мэрии Москвы пообещали убрать сугробы, высота которых достигает 47 сантиметров, в течение пяти дней.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает газета Ведомости.

«При существующих нормативах последствия такого аномального снегопада ликвидируются за 10 дней, но городским службам поставлена задача справиться раньше», – сообщил Бирюков.

Он отметил, что сильный снегопад в столице начался 3 февраля и продолжался двое суток. Власти Москвы обещают убрать снег к среде, 15 февраля.

На улицах столицы в круглосуточном режиме работает более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники. Также в уборке снега задействованы около 70 тысяч рабочих. За сутки из Москвы вывезли более миллиона кубометров снега.