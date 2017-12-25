“Супер Марио” может снизить риск деменции

Видео игры, такие как “Супер Марио”, в течение двух месяцев могут улучшить способность мозга и помочь предотвратить слабоумие, утверждают ученые. Исследователи обнаружили, что игры на трехмерной платформе и логические игры связаны с увеличением серого вещества в навигационной области мозга, сообщает The Telegraph.

Тренинг по 3D видеоиграм, как полагают, увеличивает серое вещество в гипоталамусе, что жизненно важно для изучения новых навыков, потому что игроки должны использовать пространственные процессы памяти для построения когнитивной карты внутриигровых сред.

Исследование, проведенное в университете Монреаля, показало, что молодые люди, которые играли в игру Super Mario 64 1996 года всего за два месяца увеличили пространственную и эпизодическую память по сравнению с теми, кто тренировался на двумерной игре.

Грег Уэст, доцент Монреальского университета, сказал, что надеется, что видеоигры могут быть применены, чтобы помочь предотвратить деменцию.

Он сказал: “Ни одно исследование на сегодняшний день не показало, что видеоигры могут непосредственно увеличить серое вещество в гипоталамусе пожилых людей. Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы непосредственно проверить, может ли обучение видеоиграм на 3D-платформе уменьшить риск дисфункции серого вещества в нейронных структурах во время старения.”

“Из-за этого тренинги с видеоиграми на 3D-платформе будут применяться к группам населения, которым грозит повышенный риск развития нейродегенеративных расстройств, связанных с снижением целостности гипоталамуса, то есть к пожилым людям.”

Связь между когнитивными картами и повышенным содержанием серого вещества в гипоталамусе была впервые обнаружена у таксистов, которые проходят обучение пространственной памяти для навигации по Лондону.

Ранее Praktika.ru писала о том, что компьютерные тренинги могут сократить риски деменции на 30 процентов.