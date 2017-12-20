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20 декабря, в 12:38
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Супермаркеты Spar перестанут раздавать бесплатные пакеты

Торговая сеть присоединилась к кампании Greenpeace «Пакет? — Спасибо, нет!»

В супермаркетах сети “Спар Миддл Волга”, которая является франшизой SPAR INTERNATIONAL, перестанут выдавать бесплатные полиэтиленовые пакеты.

“В целях сокращения пагубного влияния на окружающую среду с 21 декабря 2017 года компания СПАР прекращает выдачу бесплатных пакетов во всех магазинах”, – говорится в объявлении, размешенном в сети супермаркетов. Всего в “Спар Миддл Волга” входят более 180 магазинов в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях, а также в республиках Чувашия, Марий Эл, Мордовии и Татарстане.

В Greenpeace рады, что кампанию «Пакет? — Спасибо, нет!» поддержал еще один ретейлер. “Это замечательно, что большинство торговых сетей в России не раздают бесплатно одноразовые пластиковые пакеты. Ведь 99% этих пакетов отправляются на свалки или мусоросжигательные заводы, нанося ущерб природе и людям”, – рассказал руководитель проекта «Ноль отходов» Дмитрий Артамонов. Также он выразил надежду, что теперь торговые сети перейдут к развитию многоразовой упаковки и со временем откажутся от использования одноразового пластика.

Ранее Praktika.ru сообщала, что 1 ноября Greenpeace запустил кампанию «Пакет? — Спасибо, нет!», направленную на отказ от одноразовых пакетов в супермаркетах. А 15 ноября к ней присоединился «Ашан».


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