Сургутские чиновники пересядут со служебных автомобилей на такси

Сургутские чиновники перестанут пользоваться служебными машинами, пересев на такси, что поможет экономить 40 миллионов рублей городского бюджета ежегодно.

Как сообщает официальный интернет-портал администрации города Сургут, местные власти уже не первый раз осуществляют подобное сокращение.

На сэкономленные средства бюджета правительство города намерено начать финансировать приоритетные проекты. Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что речь идет не только о сокращении расходов, но и о совершенствовании сферы услуг.

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр написал, что в конце июня был проведен соответствующий опрос, в котором поучаствовали свыше тысячи человек. Более 40% респондентов заявили, что минимум раз в неделю они пользуются услугами такси.

«Наша задача – способствовать цивилизованному развитию данного рынка, и считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это. Но в первую очередь, это позволит экономить городской бюджет», — написал Шувалов.

Отмечается, что автопарк, услугами которого пользовались местные представители власти, будет продан, при этом все водители после реализации учреждения будут трудоустроены.

Ранее «Практика» информировала о том, что Boeing выкупает Aurora Flight Sciences для создания воздушных такси.