Минфин открыл сведения о расходах на содержание госорганов

Министерство финансов РФ впервые разместило в Реестре открытых данных информацию сведения о численности и расходах на содержание государственных органов, а также органов местного самоуправления.

Как сообщается на сайте ведомства во вторник, 26 декабря, теперь все желающие могут ознакомиться с показателями численности сотрудников, начисленной заработной платы, расходов на содержание автотранспорта, зданий и земельных участков и другой информацией.

В Минфине отмечают, что публикация таких сведений даст больше возможностей журналистам и авторам различных медиапроектов для реализации общественно полезных ресурсов.

Кроме того, считают в ведомстве, это поспособствует наибольшему контролю за расходованием бюджетных средств.