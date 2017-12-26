Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 12:56
Новости

Минфин открыл сведения о расходах на содержание госорганов

Ведомство впервые разместило эти данные в открытом доступе

Министерство финансов РФ впервые разместило в Реестре открытых данных информацию сведения о численности и расходах на содержание государственных органов, а также органов местного самоуправления.

Как сообщается на сайте ведомства во вторник, 26 декабря, теперь все желающие могут ознакомиться с показателями численности сотрудников, начисленной заработной платы, расходов на содержание автотранспорта, зданий и земельных участков и другой информацией.

В Минфине отмечают, что публикация таких сведений даст больше возможностей журналистам и авторам различных медиапроектов для реализации общественно полезных ресурсов.

Кроме того, считают в ведомстве, это поспособствует наибольшему контролю за расходованием бюджетных средств.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
26 ноября, в 15:18
В 2018 году уровень зарплат россиян увеличится на четыре процента
Новости
29 ноября, в 15:08
Пенсии в России проиндексируют на 3,7%
Новости
08 декабря, в 20:32
В России отметят Международный день борьбы с коррупцией

Оставить комментарий

avatar