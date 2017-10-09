Свердловчанки вышли в финал конкурса «Мисс молодежь»

Две представительницы Свердловской области прошли в финал конкурса «Мисс Молодежь».

Федеральная дирекция объявила имена 24 девушек, которые будут бороться за первое место, сообщается на портале правительства Свердловской области.

И.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких рассказала, что правительство региона оказывает поддержку девушкам, участвующим в конкурсе. «У наших девушек появилась возможность стать примером для сверстников, привлечь людей к своим проектам», — сказала Глацких.

Организаторы конкурса отметили, что основными критериями отбора финалисток стали акции, проводимые конкурсантками, их медийность, активность ведения блога и личные достижения.