Свердловская молодежь отправилась на Всемирный фестиваль студентов

В Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Представлять Свердловскую область на нем будет 175 участников.

На мероприятие съедутся молодые люди из 190 стран мира, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. Они обсудят вопросы развития международных связей, национального и культурного взаимодействия, а также уделят особое внимание идее справедливости.

Уральские участники специализируются в области искусства и творчества, спорта и здорового образа жизни, образования и науки, а также журналистики.

Во время фестиваля создаются сети иностранных молодежных организаций, формируется понимание ценностей и интересов. От региона поехали достойные кандидаты, которые представят Свердловскую область на высоком уровне.