Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 16:05
Новости

Свердловская молодежь отправилась на Всемирный фестиваль студентов

Они достойно представят регион на высоком уровне

В Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Представлять Свердловскую область на нем будет 175 участников.

На мероприятие съедутся молодые люди из 190 стран мира, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. Они обсудят вопросы развития международных связей, национального и культурного взаимодействия, а также уделят особое внимание идее справедливости.

Уральские участники специализируются в области искусства и творчества, спорта и здорового образа жизни, образования и науки, а также журналистики.

Во время фестиваля создаются сети иностранных молодежных организаций, формируется понимание ценностей и интересов. От региона поехали достойные кандидаты, которые представят Свердловскую область на высоком уровне.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Культура
08 октября, в 16:13
Фестиваль науки — праздник для всех
Общество
22 сентября, в 16:04
Где в России живут потенциальные долгожители?
Отдых
07 сентября, в 14:35
Город, где создается история

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо