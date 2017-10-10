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10 октября, в 13:19
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Свердловские депутаты упростят работу над областным бюджетом

Соответствующий проект инициировали народные избранники

Свердловские депутаты профильного комитета инициировали два законопроекта, один из которых упрощает работу над областным бюджетом.

Об этом рассказали в пресс-службе областного парламента, сообщает портал «Новости Урала».  Председатель комитета свердловского законодательного собрания по бюджету Владимир Терешков обсудил этот проект с экспертами.

В заседании приняли участие депутаты, юристы, представители областного правительства, Счетной палаты, администрации губернатора, и Территориального фонда ОМС.

Также на обсуждение был вынесен проект межбюджетных трансфертов, который предлагает привести закон в соответствие с нововведениями в Бюджетном кодексе России.

По словам Терешкова, комитет по бюджету рассмотрит два законопроекта на ближайшем заседании.


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