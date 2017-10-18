Свердловские школьники приняли участие в уборке территории региона

Свердловские школьники внесли весомый вклад в субботник «Зеленая Россия», прошедший на выходных.

В месячнике чистоты приняли участие более 500 тысяч человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Глава Минприроды отметил, что на субботник вышли почти 537 тысяч человек, которые провели генеральную уборку на более чем 1400 участках. В результате было вывезено 11 тысяч тонн отходов.

В субботнике приняли участие все общеобразовательные организации Свердловской области. Явка составила свыше 80% учащихся. Ученики убрали территории от листвы, собирали макулатуру, покрасили постройки, обрезали и выкорчевали старые кустарники и обработали деревья.

Акцию в УрФО координировала Юлия Корнеева. Она подчеркнула, что многие люди выходили на субботник по зову сердца и убирали на неучтенных площадках, поэтому в статистику не попали.