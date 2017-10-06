Светлана Васильева: реформы Роскомнадзора не решают проблему пиратства

Роскомнадзор проводит огромное количество реформ, вносит законопроекты, а также создает новые департаменты, однако все это не поможет полностью искоренить пиратство в рунете.

Об этом «Практике» сообщил младший юрисконсульт компании Alta Via Светлана Васильева. Она считает, что в глобальном смысле, например, запрет на обходы блокировок и ограничение доступа к сайтам-«зеркалам» не решают проблему пиратства.

«Смысл таких действий в том, чтобы сократить количество людей, имеющих доступ к пиратскому контенту, и ударить по прибыли интернет-пиратов», — заявила Васильева.

Она подчеркнула, что правообладатели, безусловно, позитивно оценивают реформы по ограничению доступа к пиратскому контенту.

«Но в то же время такие действия, как мы видим на практике, приводят и к нарушению прав законопослушных операторов связи и потребителей информации», — добавила эксперт.

Васильева считает, что новые правила приводят к расширению контрольно-надзорных задач государства, создают ситуацию, когда количество чиновников в этой сфере должно расти вместе с количеством нарушений.

В заключение она сказала, что действие запретов Роскомнадзора ограничено территорией страны и с юридической точки зрения гораздо эффективнее решать проблему нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности в мировом масштабе.

Ранее «Практика» информировала о том, что Роскомнадзор создал новый департамент по блокировке доступа к анонимайзерам.