Свыше 100 детей-сирот на Ставрополье заселили в новые дома

Министерство имущества Ставропольского края выделило в Невинномысске 104 квартиры для детей-сирот, заявила начальник отдела опеки и попечительства администрации Наталья Туманова.

По ее словам, в квартирах уже есть отделка, индивидуальное отопление, также установлены сантехника, двери и стеклопакеты. В ближайшее время местные власти облагородят придомовую территорию, где появится детская площадка, фонтан и цветочные клумбы, сообщает ТАСС.

В 2017 году, по данным краевого министерства имущества, на покупку квартир для детей-сирот предусмотрено около 350 миллионов рублей из бюджета региона и почти 110 миллионов рублей в качестве субсидий из федерального бюджета. Согласно плану закупок ведомства, на эти деньги можно приобрести 444 квартиры

Ранее «Практика» писала о том, что в 2017 году почти 400 детей, выпущенных из детских домов Подмосковья, получили отдельные квартиры. До конца года своей жилплощадью обзаведутся еще 360 человек.