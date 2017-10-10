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10 октября, в 15:19
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Свыше четырех тысяч краснодарских легкоатлетов примут участие в забеге

Мероприятие пройдет в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В забеге, который состоится в понедельник, 16 октября, на трассе «Сочи Автодром», примут участие более четырех тысяч спортсменов.

По словам организаторов, программа мероприятия стартует с торжественной церемонии открытия и концерта, передает официальный интернет-портал администрации Краснодарского края.

Отмечается, что по окончании развлекательной программы легкоатлеты начнут преодолевать одну из двух дистанций — на четыре километра или 2017 метров.

Не обойдется и без инновационных технологий, так как в рамках турнира будет функционировать система электронного хронометража. К номеру каждого спортсмена будет прикреплен специальный чип, а вдоль трассы разместят электронные отметки, которые помогут зафиксировать результаты.

После того как забег будет завершен, каждому легкоатлету придет СМС-сообщение с подведенными итогами. Когда все результаты будут подсчитаны, спортсмены получат медали с логотипом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.


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