Свыше миллиона пользователей скачали фальшивый WhatsApp

Более миллиона владельцев устройств, базирующихся на операционной системе Android, по всему миру скачали из официального магазина Google Play поддельное приложение WhatsApp, которое было заражено вирусной рекламой.

Как сообщает издание Fortune, подобную махинацию злоумышленникам удалось осуществить из-за недоработок сервиса Google.

Мошенникам удалось распространять свое фальшивое приложение Update WhatsApp Messenger от имени компании-разработчика WhatsApp Inc., однако в названии фирмы содержался нестандартный символ пробела, что и позволило злоумышленникам замаскировать свое приложение под официальное.

Свыше миллиона человек упустили данную мелочь, в связи с чем их устройства были заражены вирусами. Кроме того, фальшивый WhatsApp получил доступ к функции загрузки приложений на мобильном, поэтому продолжал скачивать сторонние программы.

На данный момент приложение, загруженное мошенниками, было удалено в связи с большим количеством жалоб, поступивших от пользователей Google Play.

Ранее «Практика» информировала о масштабном техническом сбое, который произошел у мессенджера WhatsApp.