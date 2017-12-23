Тарасова и Морозов стали чемпионами России в парном катании

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования на чемпионате России в парном катании.

Спортивная пара набрала 223,34 балла. Следом за ними идут Ксения Столбова и Федор Климов, которые набрали 215,55 балла. Третье место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт, набрав 207,51 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию 2018 стартовал 19 декабря в Санкт-Петербурге. Он продлится до 24 декабря. По итогам чемпионата будет сформирована сборная России в данном виде спорта, которая будет представлять страну на Олимпийских играх.

Соревнования проходят во дворце спорта «Юбилейный». Призеров по традиции определяют в четырех видах: в женском и мужском одиночных катаниях, в соревнованиях спортивных пар и танцах на льду.