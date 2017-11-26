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26 ноября, в 14:22
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Татьяна Москалькова вступилась за права крымчан

Омбудсмен выступила против запрета на выдачу виз жителям полуострова Крым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала запрет на выдачу виз жителям Крыма абсурдным и нарушающим права человека на свободу перемещения.

Как передает РИА Новости, также Москалькова заявила, что этот вопрос неоднократно выносился на обсуждение членами международных организаций.

“Это грубейшее нарушение мирового права на свободное перемещение граждан”, – отметила омбудсмен, комментируя запрет для жителей Крыма на выезд в страны Запада.

Москалькова также сообщила, что на днях обсудила этот вопрос с послом Швеции, но не нашла понимания.

В связи с этим омбудсмен заявила, что намерена поднять вопрос о запрете выдачи виз в ООН и Совете Европы.


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