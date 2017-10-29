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29 октября, в 17:16
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Театр имени Маяковского отмечает 95-летие

На праздник "маяковцы" устроят настоящий капустник

Театр имени Маяковского отмечает свой юбилей — он работает уже 95 лет. В театре играли настоящие профессионалы и мастера своего дела:  Всеволод Мейерхольд, Николай Охлопков и Андрей Гончаров. Для того, чтобы попасть в театр, ценители жанра выстраиваются в очередь за билетами, которые мгновенно разлетаются.

Артисты решили устроить камерный домашний праздник прямо в театре и провести капустник, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Сейчас актеры продолжают готовиться к празднику и уже сейчас получают поздравления со всего мира.
Среди тех, кто поздравляет артистов, есть и обычные зрители, и именитые режиссеры, и «маяковцы», которые раньше работали в театре.  Свое поздравление уже прислали Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и другие народные артисты РФ.

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