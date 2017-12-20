Технический сбой онлайн-касс устранен

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров заявил, что массовый технический сбой в работе онлайн-касс, который произошел ночью 20 декабря, устранен.

“Мы очень благодарны ФНС за такую оперативную работу. Ретейл практически не успел понести потерь, максимум 10 млрд руб., это очень маленькая сумма на фоне оборотов ретейла в России на уровне 34 триллионов рублей”, – цитирует Федорова ТАСС.

Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что еще не все неполадки устранены. По словам пресс-секретаря АКОРТ Романа Черниговцева, проблема коснулась только некоторых магазинов и ликвидирована почти везде.

“ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники”, – отреагировали на ситуацию в ФНС, пообещав не привлекать к ответственности магазины, которые рассчитывали покупателей, не используя кассы.

Ранее Praktika.ru писала, что ретейлеры лишились 2,5 миллиардов рублей прибыли из-за массового сбоя работы онлайн-касс. Проблемы проявились в работе оборудования “Штрих-М”, “РР-Электро”, “Тринити”, “НТЦ “Измеритель”. Неполадки наблюдались в таких крупных сетях, как “Магнит”, “Лукойл”, “Газпром”, “Магнолия”, DNS и других.