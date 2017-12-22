Tele2 и Мегафон приступили к работе по отмене роуминга

Операторы мобильной связи работают над отменой роуминга. ФАС обязала их до конца 2017 года провести основные мероприятия по устранению наценок на услуги мобильной связи в поездках по России.
В пресс-службе Tele2 корреспонденту Praktika.ru сообщили, что компания уже выполнила большую часть предписаний ФАС. Уже сейчас клиенты Tele2 в поездках по России могут пользоваться мобильным интернетом так же, как в домашнем регионе. Кроме того, ряд тарифов в некоторых регионах позволяет совершать исходящие звонки на телефоны других операторов по той же цене, что и в домашнем регионе. Для остальных тарифов можно подключить специальные опции, которые позволят свести разницу в цене к минимуму.
“Tele2 также приветствует усилия ФАС по снижению цен на услуги в национальном роуминге. Благодаря совместным действиям ФАС и участников рынка, удалось добиться снижения межоператорских тарифов”, – рассказали в Tele2.
К отмене роуминга приступил и Мегафон. “Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит двух рублей за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе, – говорится в сообщении пресс-службы. – Абоненты, пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на «домашних» условиях”.
Изменения в тарифах без абонентской платы анонсированы в январе 2018 года, компания планирует вводить их поэтапно.
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Нашей стране необходимо единое информационное пространство. Люди должны ощущать себя гражданами одного государства, независимо от места пребывания. роуминг нарушает не только экономические права россиян. А это вопрос политический. Тот, кто против отмены платы за роуминг, выступает против единства России, как верно отмечает Сергей Миронов.