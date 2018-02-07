Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 обновил розничную сеть в Москве.

По итогам 2017 года количество фирменных салонов увеличилось на 36%, а трафик в салонах вырос на 20%, сообщается в пресс-релизе компании. «Такие результаты обусловлены успешной реализацией плана по повышению эффективности розничной сети в столичном регионе», – сказано в документе.

В 2017 году число фирменных точек продаж Tele2 в Московском регионе превысило 15 тыс. Общее количество салонов связи за год увеличилось до 350 магазинов, а с момента запуска сети оператора в Москве рост составил 3,7 раза. Таким образом, за два с небольшим года Tele2 открывала новый салон связи в столичном регионе каждые два дня.

Розничная сеть остается основным каналом продаж: в салонах связи к Tele2 подключается более 60% новых абонентов столичного региона. Кроме услуг связи, в салонах Tele2 посетители могут отправить денежные переводы, погасить кредит, пополнить банковскую карту, получить услуги страхования от партнеров компании, забрать товары, заказанные на AliExpress. Розничная сеть компании представлена более чем в 90 населенных пунктах Московской области.