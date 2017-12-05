Tele2 стал лидером по скорости 3G-интернета в Московской области

Tele2 лидирует среди операторов мобильной связи по максимальной скорости мобильного 3G-интернета в Московской области.

Такие данные были получены информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, проводившим в ноябре 2017 года независимое исследование услуг связи в Москве и Московской области, сообщается в пресс-релизе компании.

Агентство TelecomDaily проводило исследование по методологии, предложенной министерством связи и массовых коммуникаций России, чтобы определить параметры услуг и сервисов операторов мобильной связи в стандартах 3G, 4G и LTE-A. За основу была взята модель потребительского поведения среднестатистического пользователя смартфона.

В Москве Tele2 стал лучшим по скорости мобильного 3G-интернета со средней скоростью 10,4 Мбит/cекунду. В Московской области Tele2 оказался лучшим по максимальной скорости передачи данных 13 Мбит/секунду в стандарте 3G.