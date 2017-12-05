Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 декабря, в 11:00
Новости

Tele2 стал лидером по скорости 3G-интернета в Московской области

Такие данные получены во время исследования качества услуг связи мобильных операторов

Tele2 лидирует среди операторов мобильной связи по максимальной скорости мобильного 3G-интернета в Московской области.

Такие данные были получены информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, проводившим в ноябре 2017 года независимое исследование услуг связи в Москве и Московской области, сообщается в пресс-релизе компании.

Агентство TelecomDaily проводило исследование по методологии, предложенной министерством связи и массовых коммуникаций России, чтобы определить параметры услуг и сервисов операторов мобильной связи в стандартах 3G, 4G и LTE-A. За основу была взята модель потребительского поведения среднестатистического пользователя смартфона.

В Москве Tele2 стал лучшим по скорости мобильного 3G-интернета со средней скоростью 10,4 Мбит/cекунду. В Московской области Tele2 оказался лучшим по максимальной скорости передачи данных 13 Мбит/секунду в стандарте 3G.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
24 ноября, в 10:35
Стали известны победители «Премии Рунета – 2017»
Новости
01 декабря, в 19:28
Майкл Флинн признался в даче ложных показаний по “российскому делу”
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar