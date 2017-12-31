В России ужесточили наказание за телефонный терроризм

В России ужесточили наказание за ложные сообщения по телефону, или “телефонный терроризм”. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает телеканал RT.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что после подписания закона максимальное наказание за заведомо ложное сообщение по телефону составит до 10 лет лишения свободы. Если сообщение повлекло за собой крупный ущерб, то санкция составит 3-5 лет, если смерть человека или иные тяжкие последствия — то 8-10 лет заключения.

Напомним, что данный закон одобрили в Совфеде во вторник, 26 декабря.