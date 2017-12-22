Telegram может выпустить собственную криптовалюту

Мессенджер Telegram готовится к запуску собственной криптовалютной платформы, которая получит название TON (Telegram Open Network).

Об этом на своей странице в Facebook пользователям рассказал бывший сотрудник ВКонтакте и Telegram Антон Розенберг, подкрепив свои слова рекламным роликом, презентующим TON.

“По слухам, суть идеи была в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить её в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium”, – написал Розенберг. По его словам, это единственный способ собрать деньги на поддержку Telegram, так как ранее его основатель Павел Дуров утверждал, что в мессенджере никогда не будет рекламы.

По данным, представленным в ролике, в Telegram более 170 миллионов активных пользователей, еще около 500 000 регистрируются каждый день. Кроме того, с помощью мессенджера ежедневно отправляется порядка 70 миллиардов сообщений.

Ранее Praktika.ru писала, что Дуров планирует монетизировать Telegram в начале 2018 года. При том предприниматель отметил, что не собирается продавать мессенджер ни за какие деньги.