Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Telegram обжаловал штраф в 800 тысяч рублей, который был назначен московским судом.

Штраф назначили за отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности, сообщает «Интерфакс». В прошлый понедельник, 16 октября, суд 383 Мещанского района Москвы назначил штраф в размере 800 тысяч рублей для Telegram Messenger LLP за то, что мессенджер отказался предоставлять информацию по запросу ФСБ для декодирования сообщений пользователей.

Суд при оглашении материала административного дела сообщил, что 12 июля 2017 года Федеральная служба безопасности отправила в офис Telegram, расположенный в Лондоне, запрос, по которому компания должна была предоставить информацию по шести телефонным номерам до 16 июля этого года. Однако Telegram данные не предоставил.

Адвокат Павел Чиков в защиту Telegram заявил, что «Почта России» не доставила в положенные сроки данный запрос.

Ранее «Практика» сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировать мессенджер Telegram никто не будет.