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06 октября, в 22:06
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Телекомпания ВИD изменила название и заставку

Руководство компании объявило о реформах в Instagram

Телекомпания ВИD поменяла название и отредактировала фирменную заставку.

Об этом сообщается на странице компании в Instagram. «С радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся ВИDgital!» — гласит запись в соцсети.

ВИDigital также презентовала заставку с обновленной «позитивной» версией лица-логотипа. Старая заставка имела неоднозначную репутацию среди телезрителей и пользователей интернета — некоторым она казалась беспокоящей и жуткой. По замыслу авторов, в новой версии логотипа китайский философ Го Сян с жабой на голове должен выглядить менее пугающе.

Президент компании Александр Любимов ранее сообщал о грядущих экспериментах в цифровом формате.


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