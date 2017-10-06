Телекомпания ВИD изменила название и заставку

Телекомпания ВИD поменяла название и отредактировала фирменную заставку.

Об этом сообщается на странице компании в Instagram. «С радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся ВИDgital!» — гласит запись в соцсети.

ВИDigital также презентовала заставку с обновленной «позитивной» версией лица-логотипа. Старая заставка имела неоднозначную репутацию среди телезрителей и пользователей интернета — некоторым она казалась беспокоящей и жуткой. По замыслу авторов, в новой версии логотипа китайский философ Го Сян с жабой на голове должен выглядить менее пугающе.

Президент компании Александр Любимов ранее сообщал о грядущих экспериментах в цифровом формате.