Тематический парк в честь футболиста Месси построят в Китае

В китайском Нанкине возведут тематический парк в честь форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По предварительным прогнозам, ежегодно его будут посещать 4-5 миллиона человек.

Как заявил глава компании, которая занимается реализацией проекта, Дэвида Хирау парк не будет местом для рекламы аргентинского футболиста. «Это будет дань футболу», — цитирует его портал Goal.com.

Стоимость строительства оценивается в €170 миллионов, площадь парка составит порядка 80 тысяч квадратных метров. Все работы планируют завершить до 2020 года.

Сам футболист, комментируя идею, заявил, что рассчитывает на получение опыта посетителями парка, которого у него никогда не было. Также Месси надеется, что, проводя там время, гости будут чувствовать, что он рядом.

В конце июня одному из самых великих аргентинских футболистов исполнилось 30 лет, в связи с этим каталонский клуб поздравил Лионеля Месси с юбилеем.

Ранее «Практика» писала о том, что Лионель Месси подпишет новое соглашение с «Барселоной».