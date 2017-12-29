Температура в Москве бьет рекорды

В последнее время погода все чаще преподносит сюрпризы. Зима 2017-18 годов не стала исключением. На Юге России столбик термометра 29 декабря поднимался до +14 градусов. В столице России все не так серьезно, однако, предновогодняя погода в Москве не только оказалась со знаком плюс, она еще и оказалась склонной к побитию температурных рекордов. Синоптики констатировали, что температурный рекорд 42-летней давности повторился в Москве 29 декабря 2017 года.

Как сообщил сайт телеканала Russia Today, специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что 29 декабря на 17 часов по московскому времени на главной метеостанции Москвы, на ВВЦ, был зафиксирован температурный показатель + 3,6 °C.