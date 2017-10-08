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08 октября, в 17:34
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Теннисист Рафаэль Надаль обыграл Кирьоса в финальном матче

Первая "ракетка" мира завоевал 75 титул

Испанец Рафаэль Надаль выиграл финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который завершился в Пекине. Его соперником на корте был австралиец Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.

В настоящее время у Надаля 75 титулов, у его ближайшего соперника, австралийца Рода Лейвера — 74 победы. Призовой фонд чемпионата, прошедшего в Китае, составлял порядка $3 миллионов, сообщает ТАСС.

В конце сентября, на встрече с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, президент США Дональд Трамп раскрыл имя своего любимого спортсмена. Им оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Трамп пояснил, что любит Надаля за спортивный дух и волю к победе. По словам лидера США, теннисист является «огромным сокровищем» для Испании.

Ранее «Практика» писала о том, что впервые за три года Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира.


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