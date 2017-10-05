Теплая погода возвращается в Екатеринбург

В пятницу, 6 октября, в Екатеринбурге и области синоптики прогнозируют потепление.

Днем ожидается теплая погода с переменной облачностью без осадков, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 6-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 2 градусов выше ноля. Днем синоптики прогнозируют потепление до 8 градусов по Цельсию выше ноля.

Ранее «Практика» сообщала, что октябрь в регионе начался с заморозков. В некоторых районах Свердловской области столбики термометра в ночное время опускались до -5 градусов по Цельсию. Это помогло улучшить качество воды, о чем свидетельствуют данные местного коммунального предприятия «Водоканал».