Возможные террористы напали на военную базу в Венесуэле

Глава правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил в воскресенье, 6 августа, что террористы напали на военную базу, контролируемую войсками правительства.

Несколько человек были арестованы, сообщает агентство Associated Press.

Кабельо рассказал, что войска действовали быстро и взяли под контроль ситуацию на базе Парамакай в центральном городе Венесуэлы.

Инцидент произошел после того, как небольшая группа мужчин, одетых в военную форму и вооруженных штурмовыми винтовками, опубликовала видео, в котором они призывали к революции и свержению режима.

В видеоролике человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагуарипано, говорит, что любой, кто не согласится с его призывом к восстанию, будет объявлен военной целью.

Южноамериканская страна месяцами переживала политический кризис с протестами, в результате которых погибли более 100 человек, около 2 тысяч были ранены и более 500 человек задержаны.

В субботу, 5 августа, лидер оппозиции Леопольдо Лопес вернулся домой, чтобы отбывать свой приговор под домашним арестом спустя несколько дней после того, как его отправили в тюрьму посреди ночи в результате международного осуждения.

Жена активиста Лилиан Тинтори сказала в сообщении, что она и ее муж по-прежнему хотят «мира и свободы для Венесуэлы».