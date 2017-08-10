Tesla испытает беспилотный электрогрузовик

Компания Tesla собирается протестировать беспилотный грузовик с электрическим двигателем.

Тesla Inc разработала электрический беспилотный грузовик, который автоматически будет следовать за ведущим транспортным средством. Сейчас автомобильная компания ведет переговоры об испытаниях прототипа с департамента автомобильных транспортных средств Невады, сообщает Reuters.

«Официальные представители Калифорнии встретились с руководство автохолдинга, чтобы обсудить вопросы, связанные с автономными грузовиками», — заявила пресс-секретарь департамента Джессика Гонсалес.

Испытания грузовика планируют начать в сентябре 2017 года.

Tesla является лидером в разработке технологий самостоятельного вождения для своих автомобилей, в том числе для более дешевой модели 3.

Ранее «Практика» сообщала, что агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало документы, их которых можно составить представление о некоторых характеристиках самого доступного электрокара Tesla Motors — Model 3.