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23 ноября, в 11:39
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Tesla завершила строительство гигантского литий-ионного аккумулятора

Батарея будет выделять достаточно энергии для питания около 30 тысяч домов в течение более часа

Tesla завершила строительство гигантского литий-ионного аккумулятора, названного самым мощным в мире.

Испытания батареи пройдут в ближайшие дни, сообщает портал ABC. «Крупнейшая в мире литий-ионная батарея станет важной частью нашей энергетической системы. Южная Австралия станет лидером по возобновляемым источникам энергии с аккумулятором», – сказал Везиллер.

Система аккумуляторных батарей Tesla Powerpack установлена ​​рядом с французской ветроэнергетической компанией Neoen в Хорнсдейле недалеко от Джеймстауна в Южной Австралии.

Правительство Австралии  сможет использовать батареи для обеспечения бесперебойной поставки энергии в городские электросети. Для этого они готовы тратить до $50 миллионов долларов на обслуживание аккумулятора.

Правительство также будет иметь право использовать полную мощность батареи при отключении электричества. В план также включен парк дизельных генераторов резервного питания, которые установили прошлым летом.

 

 


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