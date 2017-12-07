Сегодня:
$
Нефть
Золото
07 декабря, в 14:00
Новости

Тиллерсон рассказал о сроках действия антироссийских санкций

Госсекретарь США выступил на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о том, как долго останутся в силе антироссийские санкции.

По его словам, они будут действовать до тех пор, пока Россия не передаст Украине контроль над Крымом, сообщает РИА Новости. Об этом он заявил во время пленарного заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Политик сказал, что США призывают к полному исполнению минских соглашений. Он добавил, что санкции, связанные с Крымом, останутся в силе пока Украине не вернут контроль над полуостровом.

Москва не признает себя виновником внутриукраинского конфликта, не оказывает поддержку ополченцам и не отправляет в Донбасс российские войска. Руководство России заинтересовано в том, чтобы Украина вышла из политического и экономического кризиса.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 ноября, в 00:19
США собираются ввести новые санкции против России
Новости
01 декабря, в 09:49
КНДР выдвинула условия для начала переговоров с США
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar