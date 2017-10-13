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Тимошенко собирается баллотироваться в президенты

Выборы на Украине пройдут в 2019 году

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о своем намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. Она подчеркнула, что будет побеждать ради того, чтобы поставить страну на ноги.

Громкое заявление Тимошенко сделала в эфире телеканала News One. Она не стала отрекаться  от того, что поддерживала Виктора Ющенко и Арсения Яценюка, но подчеркнула, что это не изменило страну к лучшему. Теперь Юлия доверяет только сама себе и никому не передаст свой голос. Также Тимошенко заявила, что Петр Порошенко отмывает деньги на поддельных контрактах для обеспечения армии.

На данный момент Тимошенко — самый популярный политик на Украине. За нее готовы проголосовать 15%  избирателей. Петр Порошенко такой популярностью не пользуется: его поддерживают только 12%.


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