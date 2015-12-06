Козел Тимур и тигр Амур теперь играют и завтракают вместе

Козел Тимур и тигр Амур начали играть друг с другом, сообщил директор Дмитрий Мезенцев на сайте Приморского сафари-парка. Он также отметил, что замечает это не в первый раз.

Сотрудники парка опубликовали новое видео о дружбе животных, из которого видно, что пара практически неразлучна. Более того, животные начали играть друг с другом, а хищник проявил повышенный интерес к соляному лизунцу рогатого.

"Амур облизывает соль-лизунец (соль для копытных), который положили для Тимура. Новая игрушка. Тигр на солонце… интересно. Копытные охотно ходят на солонцы, это известно, а чтобы тигр любил соль и лизал ее — я о таком не слышал", — комментирует Мезенцев новое видео.

Наигравшись, тигр бросил лизунец и стал пить воду из поилки. А после этого решил исследовать еду товарища.

Ранее сообщалось, что Тимур уже несколько ночей подряд ночует возле ночного вольера своего друга и начинает есть только тогда, когда хищника выпускают в общий парк.

"Тигра выпускают в общий парк, и Тимур опять щиплет траву, рядом с тигром у него появляется аппетит", — рассказывает директор парка.

История необычной дружбы началась чуть больше недели назад. 26 ноября стало известно, что амурский тигр не захотел есть присланного ему в виде добычи козла, потому что тот его не испугался. Более того, «добыча» заняла жилище хищника, а тигру пришлось спать на крыше.