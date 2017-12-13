Сегодня:
$
Нефть
Золото
13 декабря, в 22:18
Новости

“Тинькофф” запускает собственного мобильного оператора

Он будет называться "Тинькофф Мобайл"

Группа “Тинькофф” запустит собственного виртуального мобильного оператора под названием “Тинькофф Мобайл”. Запуск планируется на 14 декабря. Оператор будет функционировать на базе инфраструктуры и сети радиодоступа оператора Tele2.

Запуск “Тинькофф Мобайл” – еще один шаг в рамках выстраивания экосистемы Tinkoff.ru и диверсификации бизнеса, пишет ТАСС со ссылкой на Оливера Хьюза, председателя правления Тинькофф банка. О конкретных тарифных планах речи не идет: предположительно, клиенты смогут сами составлять удобный для себя тариф.

В первую очередь, мобильный оператор будет покрывать Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
08 декабря, в 00:06
США не объективны в роли посредника между Палестиной и Израилем
Новости
10 декабря, в 18:10
Трамп рассказал о состоянии законопроекта налоговой реформы
Новости
11 декабря, в 23:44
Школьники из России выиграли шесть золотых медалей на естественнонаучной олимпиаде

Оставить комментарий

avatar