“Тинькофф” запускает собственного мобильного оператора

Группа “Тинькофф” запустит собственного виртуального мобильного оператора под названием “Тинькофф Мобайл”. Запуск планируется на 14 декабря. Оператор будет функционировать на базе инфраструктуры и сети радиодоступа оператора Tele2.

Запуск “Тинькофф Мобайл” – еще один шаг в рамках выстраивания экосистемы Tinkoff.ru и диверсификации бизнеса, пишет ТАСС со ссылкой на Оливера Хьюза, председателя правления Тинькофф банка. О конкретных тарифных планах речи не идет: предположительно, клиенты смогут сами составлять удобный для себя тариф.

В первую очередь, мобильный оператор будет покрывать Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.