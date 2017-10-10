«Титановая долина» вошла в рейтинг лучших экономических зон в мире

Журнал Foreign Direct Investment Intelligence, входящий в состав Financial Times, включил в рейтинг свободных экономических зон в мире свердловскую ОЭЗ «Титановая долина».

В список 2017 года попали 57 свободных зон в мире, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Глава региона Евгением Куйвашев в своей программе «Пятилетка развития» одним из ключевых направлений для Екатеринбурга и области назвал развитие индустриальных парков и ОЭЗ «Титановая долина», а также привлечение крупных инвесторов.

Уральскую ОЭЗ отметили в двух номинациях. Ее признали единственной свободной металлургической зоной в мире. Вторая номинация – это привлечение в 2017 году самых масштабных инвестиции.

Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов подчеркнул, что «Титановая долина» стала полноправным игроком на мировом инвестиционном поле благодаря включению в международный рейтинг свободных зон.