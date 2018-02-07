Титов огласил имена желающих вернуться в Россию бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов огласил имена предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию.

Они скрываются в Великобритании и других странах от российского правосудия, сообщает РИА Новости. Политик отметил, что в списке оказалось 17 имен.

“Это люди, которые не только находятся в Великобритании. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия”, — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен назвал имена 16 предпринимателей. Среди них московские бизнесмены Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также есть предприниматели из Пензы, Комсомольска-на-Амуре, Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Омска и Нижнего Новгорода.

Имя одного бизнесмена, пожелавшего вернуться в Россию, политик не назвал.