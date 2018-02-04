Титов пообещал помочь желающим вернуться в Россию бизнесменам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты Борис Титов передал на рассмотрение Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину. Об этом сообщает телеканал RT.

Уточняется, что Борис Титов в субботу, 3 февраля, провел встречу с предпринимателями, которые в настоящее время находятся в Лондоне и в отношении которых в России ведутся уголовные дела. Встреча прошла в Пушкинском доме в центре Лондона, на ней присутствовали около 30 бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

По итогам встречи Борис Титов пообещал предпринимателям посодействовать в их возращении на родину. Известно, что в списке, который политик передал Владимиру Путин, значатся более 10 имен. Однако, как утверждает Титов, список сформирован не окончательно.