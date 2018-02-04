Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 февраля, в 16:53
Новости

Титов пообещал помочь желающим вернуться в Россию бизнесменам

Он уже передал список тех, кто хочет вернуться из Великобритании, президенту России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты Борис Титов передал на рассмотрение Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину. Об этом сообщает телеканал RT.

Уточняется, что Борис Титов в субботу, 3 февраля, провел встречу с предпринимателями, которые в настоящее время находятся в Лондоне и в отношении которых в России ведутся уголовные дела. Встреча прошла в Пушкинском доме в центре Лондона, на ней присутствовали около 30 бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

По итогам встречи Борис Титов пообещал предпринимателям посодействовать в их возращении на родину. Известно, что в списке, который политик передал Владимиру Путин, значатся более 10 имен. Однако, как утверждает Титов, список сформирован не окончательно.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar
Таиров Фахратдин
Гость
Таиров Фахратдин
В.Путин: “В целях снижения уровня коррупции необходимо изымать имущество и активы, добытые незаконным способом… Нужно совершенствовать и такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги, в том числе с учетом международно-правовых норм следует возвращать активы, нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции.” Башкой треснутый кандидат на пост президента России – бизнес-омбудсмен Борис Титов передал действующему главе нашего государства Владимиру Путину список российских олигархов, которые удрали в Великобританию, скрываясь от российского правосудия, но желают вернуться на родину и… ничтоже сумняшеся крякнул: “Они даже готовы компенсировать причиненный России ущерб, если потребуется, только… Read more »
27 дней 4 минут назад