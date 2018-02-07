Титова зарегистрировали кандидатом в президенты РФ

Центризбирком зарегистрировал бизнес-омбудсмена Бориса Титова пятым кандидатом на пост президента России.

Такое решение принято в среду, 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК. “Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова”, – говорится в сообщении.

Для прохождения регистрации кандидаты от непарламентских партий сдали в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей. ЦИК отбирал по 60 тысяч подписей для проверки их подлинности. Комитет обнаружил 4,35% недействительных подписей в поддержку Титова из допустимых 5%.

Таким образом, пройдя проверку, Борис Титов стал пятым кандидатом в президенты России. Ранее регистрацию прошли Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Им не надо было собирать подписи, так как они выдвинуты парламентскими партиями.

После проверки подписей избирателей Владимира Путина, ЦИК зарегистрировал действующего главу государства в качестве самовыдвиженца на пост президента.