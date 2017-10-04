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04 октября, в 18:54
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Ткачев рассказал о производстве пармезана в России

В стране уже строят три современных сырных завода

Министр сельского хозяйства России рассказал, как в будущем изменится ситуация с производством пармезана в стране.

Россия сможет наладить производство этого вида сыра в России, передает РИА Новости слова главы ведомства. «Без пармезана мы все проживем, это совершенно очевидно», — сказал Ткачев во время агробизнесфорума.

В стране наблюдается активное развитие сырной отрасли. Несколько современных заводов уже строятся, поэтому можно смело говорить о том, что страна скоро будет самостоятельно производить не только твердые и мягкие сыры, но и с плесенью.

По поводу пармезана министр подчеркнул, что он производится по сложной технологии. Для того, чтобы Россия вышла на современное производство таких сыров, необходимо около трех лет.


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