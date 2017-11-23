Токсичное облако охватило Брюссель

Огромное потенциально токсичное дымовое облако спустилось на Брюссель, что привело к эвакуации около 200 человек, сообщает Express.

Местным жителям было сказано оставаться в помещении и держать окна и двери закрытыми после того, как массивное облако охватило бельгийский пригород.

Резкий запах гари вызвал кашель у людей в центре города, примерно в четырех милях от отеля, в коммуне Форе на предприятии по производству вафель Milcamps сегодня днем.

Пострадавших нет, но пламя нанесло значительный ущерб. 50 сотрудников, находящихся на заводе во время пожара, были были выведены из здания и сейчас находятся в безопасности.

Также эвакуировано около 200 учащихся из местной школы и сотрудников близлежащих компаний, а также проживающих в домах рядом с фабрикой.

“Пожар оставил густой шлейф дыма, который может быть потенциально токсичен”, – отметил мэр Форе Марк-Жан Гиссельс.

Пожарные бросили все силы на борьбу с огнем, но не смогли спасти горящую фабрику.

Пьер Мейс, пресс-секретарь, сказал: “Здание полностью потеряно. Жертв нет, завод эвакуирован до прибытия пожарной бригады.”

Полиция заявила, что пламя на заводе Milcamps, который производит национальные сладкие угощения в различных региональных вариантах, вспыхнуло в обеденное время. Не было сразу понятно, с чего началось это или был ли кто-то ранен.

Бургомистр Форе сказал: “Значительное количество дыма видно, и мы попросили местное население закрыть двери и окна и не выходить на улицу.”

Пожар на заводе Milcamps, как полагают, возник из-за неисправностей в системе охлаждения.