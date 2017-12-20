Только треть американцев будет голосовать за Трампа в 2020 году

Только треть американцев будет голосовать за президента Трампа, если он будет баллотироваться на переизбрание в 2020 году, согласно новому опросу NBC News / Wall Street Journal, опубликованному в среду.

18% опрошенных сказали, что они «определенно» поддержат Трампа, если он будет баллотироваться в 2020 году. Еще 18% сказали, что «возможно» будут голосовать за него, а 38% заявили, что будут голосовать за кого-то другого, сообщает Daily News.

В то время как 2020 год все еще остается маленькой точкой на политическом горизонте, и неясно, кто станет демократическим кандидатом, или если Трамп столкнется с первичным вызовом, 38% респондентов заявят, что они будут голосовать за кого-то, кроме Трампа.

Почти один год в первый год своего пребывания в должности, рейтинги рейтингов президента Трампа находятся на исторических минимумах. Ни один предыдущий президент со времен Дуайта Эйзенхауэра — 34 президента США — не имел рейтинги одобрения ниже 49%.

Опрос NBC / WSJ также показал, что треть американцев говорит, что положение дел в стране улучшилось за время правления чем когда Трамп приступил к работе, в то время как 45% считают, что страна в худшем состоянии, чем год назад.