Сегодня:
$
Нефть
Золото
20 декабря, в 19:19
Новости

Только треть американцев будет голосовать за Трампа в 2020 году

Такой вывод удалось сделать, исходя из результатов опроса, проведенного NBC News, опубликованных в среду

Только треть американцев будет голосовать за президента Трампа, если он будет баллотироваться на переизбрание в 2020 году, согласно новому опросу NBC News / Wall Street Journal, опубликованному в среду.

18% опрошенных сказали, что они «определенно» поддержат Трампа, если он будет баллотироваться в 2020 году. Еще 18% сказали, что «возможно» будут голосовать за него, а 38% заявили, что будут голосовать за кого-то другого, сообщает Daily News.

В то время как 2020 год все еще остается маленькой точкой на политическом горизонте, и неясно, кто станет демократическим кандидатом, или если Трамп столкнется с первичным вызовом, 38% респондентов заявят, что они будут голосовать за кого-то, кроме Трампа.

Почти один год в первый год своего пребывания в должности, рейтинги рейтингов президента Трампа находятся на исторических минимумах. Ни один предыдущий президент со времен Дуайта Эйзенхауэра — 34 президента США — не имел рейтинги одобрения ниже 49%.

Опрос NBC / WSJ также показал, что треть американцев говорит, что положение дел в стране улучшилось за время правления чем когда Трамп приступил к работе, в то время как 45% считают, что страна в худшем состоянии, чем год назад.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 декабря, в 15:10
В Великобритании выступают за прозрачную ирландскую границу
Новости
10 декабря, в 19:43
IBU: Кубок мира по биатлону пройдет в Тюмени
Новости
11 декабря, в 12:34
Сети быстрого питания отказались комментировать предложения Роспотребнадзора

Оставить комментарий

avatar