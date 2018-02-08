Топ-10: стали известны самые популярные города России

Аналитическое агентство “ТурСтат” провело исследование и выяснило, какие российские города являются самыми востребованными у туристов. Агентство проанализировало количество туристов в каждом из городов России и составило Топ-10 самых популярных мест для посещения гостей из других городов.

Результаты оказались неожиданными, несмотря на то, что в первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. К слову, первое место заняла именно столица – ее в 2018 году посетило больше 21 миллиона туристов. Также в “белый список” попали Владивосток, Казань, Екатеринбург, Астрахань, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Суздаль, сообщает ТурСтат.