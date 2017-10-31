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31 октября, в 16:40
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Топилин: на повышение зарплат бюджетникам выделят до 10 млрд рублей

Распределение бюджетных средств запланировано на конец 2017 года

До конца текущего года власти России планируют выделить на повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций около 10 миллиардов рублей.

Об этом сообщил журналистам министр труда РФ Максим Топилин, передает РИА Новости.

На данный момент министерством финансов готовится распределение предусмотренных в федеральном бюджете дополнительных средств в размере 10 миллиардов рублей. Эти ресурсы планируется употребить на повышение зарплат бюджетников в восьми регионах страны.

«Необеспеченный финансами ресурс в бюджетах субъектов на заработную плату бюджетников на сегодняшний день составляет чуть более 3 млрд рублей», — заявил Топилин.

Министр добавил, что Минфин распределит дополнительную помощь, чтобы регионы полностью закрыли потребность, поэтому рисков неисполнения на этот год нет.


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sergei
Гость
sergei

Повысят ставку, уберут интенсивность, и зарплата останется на том же уровне….Было это уже в регионах….

1 день 22 часов назад
wpDiscuz

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