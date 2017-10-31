Топилин: на повышение зарплат бюджетникам выделят до 10 млрд рублей

До конца текущего года власти России планируют выделить на повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций около 10 миллиардов рублей.

Об этом сообщил журналистам министр труда РФ Максим Топилин, передает РИА Новости.

На данный момент министерством финансов готовится распределение предусмотренных в федеральном бюджете дополнительных средств в размере 10 миллиардов рублей. Эти ресурсы планируется употребить на повышение зарплат бюджетников в восьми регионах страны.

«Необеспеченный финансами ресурс в бюджетах субъектов на заработную плату бюджетников на сегодняшний день составляет чуть более 3 млрд рублей», — заявил Топилин.

Министр добавил, что Минфин распределит дополнительную помощь, чтобы регионы полностью закрыли потребность, поэтому рисков неисполнения на этот год нет.