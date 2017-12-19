Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал об индексации пенсий в 2018 году.

Комментарий министра предоставил Пенсионный фонд России на своем канале в Telegram.

«Первое, это то, что индексация произойдет не с 1 февраля, а с 1 января. Сейчас Пенсионный фонд уже фактически готов к тому, чтобы обеспечить эту индексацию. При этом по графику часть пенсионеров получат повышенную пенсию уже в конце декабря. Все необходимые ресурсы, несмотря на там отдельные заявления, они есть у нас» – сказал Топилин.

По его словам, никаких проблем с финансовым обеспечением не существует. Социальные пенсии как всегда будут проиндексированы с 1 апреля.