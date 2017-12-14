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14 декабря, в 18:20
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Товарищеский матч футбольных сборных России и Франции примут “Лужники”

Французская сторона настаивает на проведении игры в Москве

Самым вероятным местом проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Франции будет стадион “Лужники” в Москве. Ранее российские футбольные власти назвали дату игры – 27 марта 2018 года.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что о желании провести матч в российского столице заявила французская сторона, как передает ТАСС.

“Сборная Франции – лидер мирового футбола, они хотят играть в столице на лучшем стадионе, в “Лужниках”, – сказал глава РФС.

Окончательное решение по матчу с Францией будет утверждено позднее. 23 марта в “Лужниках” россияне сыграют товарищеский матч с Бразилией.


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