Товарищеский матч футбольных сборных России и Франции примут “Лужники”

Самым вероятным местом проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Франции будет стадион “Лужники” в Москве. Ранее российские футбольные власти назвали дату игры – 27 марта 2018 года.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что о желании провести матч в российского столице заявила французская сторона, как передает ТАСС.

“Сборная Франции – лидер мирового футбола, они хотят играть в столице на лучшем стадионе, в “Лужниках”, – сказал глава РФС.

Окончательное решение по матчу с Францией будет утверждено позднее. 23 марта в “Лужниках” россияне сыграют товарищеский матч с Бразилией.