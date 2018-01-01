Трамп: финансовая помощь Пакистану была ошибкой США

Президент США Дональд Трамп полагает, что его страна совершила ошибку, помогая финансово Пакинстану в течение 15 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Такое заявление лидер США сделал в понедельник, 1 января 2018 года, на своей странице в социальной сети Twitter.

«Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более $ 33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков», – написал он.

По мнению Дональда Трампа, Пакистан укрывает террористов, за которыми США охотятся в Афганистане.

Также ранее стало известно, что в администрации президента США рассматривается вопрос о том, стоит ли продлять срок невыделения Пакистану финансовой помощи за ее недостаточные меры по борьбе с террористическими группировками.