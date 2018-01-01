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Трамп: финансовая помощь Пакистану была ошибкой США

Американский лидер считает, что Пакистан укрывает террористов, за которыми охотится его страна

Президент США Дональд Трамп полагает, что его страна совершила ошибку, помогая финансово Пакинстану в течение 15 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Такое заявление лидер США сделал в понедельник, 1 января 2018 года, на своей странице в социальной сети Twitter.

«Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более $ 33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков», – написал он.

По мнению Дональда Трампа, Пакистан укрывает террористов, за которыми США охотятся в Афганистане.

Также ранее стало известно, что в администрации президента США рассматривается вопрос о том, стоит ли продлять срок невыделения Пакистану финансовой помощи за ее недостаточные меры по борьбе с террористическими группировками.

 


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