Трамп хотел увеличить ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп, в ответ на потенциальную угрозу ядерного оружия КНДР, требовал увеличить ядерный арсенал Штатов почти в десять раз, сообщает телеканал NBC уточняя, что заявление американского лидера было сделано 20 июля на совещании в Минобороны страны.

Трампу продемонстрировали диаграмму, отражающую изменение численности атомного арсенала США за последние 70 лет. И если в конце 1960-х годов боеголовок у страны насчитывалось порядка 32 тысяч, то в 2017 году их осталось всего 4 тысячи, информирует телеканал.

Взглянув на график лидер государства потребовал увеличить объем арсенала до прежнего количества, однако военное командование и сотрудники аппарата Белого дома по нацбезопасности пояснили Трампу, что нынешний потенциал ядерных и обычных вооружений США является более мощным, чем тот, которым страна располагала в конце 1960-х годов, кроме того, это противоречит международным договорам.

Ранее «Практика» писала о том, что Дональд Трамп пошутил над IQ госсекретаря Тиллерсона.