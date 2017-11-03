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Трамп и Путин могут встретиться на саммите АТЭС

Президент США планирует посетить Азию в ближайшие дни

Дональд Трам, президент США, намерен провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Об этом Трамп заявил в четверг, 2 ноября, во время своего интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Путин очень важен, потому что Россия может помочь нам с Северной Кореей», — сказал президент Соединенных Штатов. Кроме того, он высказал предположение, что РФ посодействует Америке в урегулировании конфликта в Сирии, а также выразил надежду, что во время встречи им с Владимиром Путиным удастся обсудить вопрос Украины.

Дональд Трамп посетит страны Азии в период с 5 по 14 ноября. В рамках этого турне президент США примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 10 ноября во Вьетнаме.


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