Трамп и Путин могут встретиться на саммите АТЭС

Дональд Трам, президент США, намерен провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным во время своего визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Об этом Трамп заявил в четверг, 2 ноября, во время своего интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

«Путин очень важен, потому что Россия может помочь нам с Северной Кореей», — сказал президент Соединенных Штатов. Кроме того, он высказал предположение, что РФ посодействует Америке в урегулировании конфликта в Сирии, а также выразил надежду, что во время встречи им с Владимиром Путиным удастся обсудить вопрос Украины.

Дональд Трамп посетит страны Азии в период с 5 по 14 ноября. В рамках этого турне президент США примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 10 ноября во Вьетнаме.